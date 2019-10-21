Сирию и курдов обсудят в Сочи

Какие дальнейшие шаги предпримет Турция в северо-восточной Сирии станет ясно только после встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным, которая состоится 22 октября. Об этом турецкий лидер объявил на международном форуме в Стамбуле.

Завтра мы поедем в Россию, в Сочи. На этой встрече мы обсудим с господином Путиным этот процесс, а после, если пожелает Аллах‎, предпримем необходимые шаги. Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Россия настаивает на восстановлении на территории, подконтрольной курдским вооруженным формированиям, суверенитета Сирии.

Все структуры курдов на сирийской территории [должны быть] прочно вписаны в правовое поле Сирии, в сирийскую конституцию, чтобы на территории Сирии не было незаконных вооруженных формирований и чтобы с сирийской территории не исходила какая-либо угроза безопасности Турции, равно как и другим государствам. Сергей Лавров министр иностранных дел РФ

По словам Сергея Лаврова, сирийские курды и Дамаск заинтересованы в помощи России для выстраивания диалога. Москва также призывает к возобновлению прямых контактов между Дамаском и Анкарой в рамках сирийско-турецкого Аданского соглашения 1998 года.