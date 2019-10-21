Россия-Турция: "Эрдогану необходимо заручиться поддержкой Москвы"

Во вторник Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отправятся в Сочи, чтобы встретиться уже во второй раз менее чем за два месяца. Как ожидается, главной темой переговоров российского и турецкого лидеров станет урегулирование ситуации в Сирии, но не останутся без внимания и темы двустороннего взаимодействия, в частности, в военно-технической сфере.

"Наше условие - чтобы террористы Рабочей партии Курдистана были вычищены с территорий, которые сейчас контролирует (сирийский) режим. В таком случае, если Манбидж будет под контролем режима, у нас не будет причины для беспокойства", - заявил в преддверии встречи Эрдоган.

Двусторонние переговоры российского и турецкого президентов были анонсированы через несколько дней после начала операции "Источник мира" и незадолго до пятидневной приостановки военных действий. О том, чего можно ждать от переговоров Путина и Эрдогана, Euronews спросил политологов.

"Эрдоган не хочет разрывать отношения с Москвой"

По мнению эксперта дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрия Суслова, Путин и Эрдоган могут прийти к согласию по поводу закрепления нового статуса-кво в Сирии, которое продлится неопределенное время и которое "фактически будет предусматривать турецкую оккупацию 30-километровой зоны в приграничной зоне" и выселение курдского населения.

"Эрдогану необходимо заручиться согласием России с турецкой операцией, точнее с установлением турецкого контроля на границе, так как он не хочет рвать отношений с РФ. Анкара не заинтересована в открытом столкновении ни с Москвой, ни с Дамаском, поскольку в последнем случае это опять же привело бы к столкновению с Россией", - говорит Суслов.

Еще один российский политолог, эксперт Российского союза по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов также убежден, что Анкара и Москва в первую очередь будут обсуждать параметры буферной зоны – будет ли она увеличена до 300-400 километров в длину или стороны сойдутся на варианте в 150 километров.

Турецкий политолог, эксперт в области российско-турецких отношений Орхан Гафарлы, в свою очередь, обращает внимание на то, что с момента начала операции РФ воздерживалась от резких критических замечаний в адрес Турции. По мнению эксперта, причина тому – решение курдов пойти на сделку с Дамаском и прекращение сотрудничества с американцами.

Кроме того, Москва довольна тем, что благодаря операции под контроль Дамаска перешли Камышлы, Манбидж и Кобани – районы с большими запасами нефти.

Политологи убеждены, что еще одной темой обсуждения станет ситуация в Идлибе и, в частности, как говорит Семенов, вопросы о дальнейшем сотрудничестве России и Турции в этом районе и о положении боевиков организации "Хайат Тахрир аш-Шам".

Турецкий эксперт предупреждает, что диалог по Идлибу будет очень сложным, поскольку сторонам еще предстоит определить, какие из действующих там группировок они называют радикальными и кто будет контролировать Идлиб. Кроме того, Гафарлы не исключил, что в будущем Дамаск, Москва и Анкара могут договориться о проведении совместной операции против идлибских группировок, связанных с "Аль-Каидой".

Палка о двух концах

Что касается операции на северо-востоке Сирии, Москва заинтересована в достижении договоренностей с Анкарой по поводу разделения областей контроля, считает Суслов. Иными словами, стороны должны решить, какие населенные пункты останутся за сирийскими правительственными войсками, а какие города будут находиться под турецким контролем.

Беженцы-курды на границе с Ираком REUTERS/Muhammad Hamed

Помимо того, необходимо решить, где именно будет пролегать разделительная линия между 30-километровой зоной безопасности и остальной частью курдской территории Сирии.

По мнению Суслова, переход курдов под контроль Дамаска выгодно Анкаре, поскольку Турция не заинтересована в появлении независимого Курдистана.

Однако эксперт РСМД Кирилл Семенов предупреждает, что сложившаяся ситуация может угрожать безопасности Турции, если курдские формирования войдут в состав сирийских правительственных сил. Это, в свою очередь, может стать аргументом Анкары в попытке доказать, что Аданские соглашения 1998 года больше не способны обеспечить безопасность Турции. При этом политолог делает оговорку: прямых столкновений армий САР и Турции, скорее всего, удастся избежать, поскольку этого не допустит Россия.

"Для урегулирования ситуации в Сирии российско-турецкий диалог жизненно необходим"

"Перспектива урегулирования ситуации в Сирии возникла только после того, как Турция перестала предпринимать действия по борьбе с режимом Асада и фактически перешла из американской в российскую коалицию, и после того, как сформировался астанинский формат", - убежден Дмитрий Суслов.

Из всех соседей Сирии Турция – самая мощная с военной точки зрения страна, у этих государств длинная общая граница, к тому же для Турции обеспечение нацбезопасности неразрывно связано с ситуацией в Сирии. По мнению Суслова, это значит, что именно от сотрудничества Москвы и Анкары во многом зависит урегулирование сирийского кризиса.

Эксперт клуба "Валдай" обращает внимание на то, что многие представители сирийской оппозиции лояльны Турции и их участие в процессе политического урегулирования и в частности в Конституционном комитете зависит от отношения Турции к ситуации в САР.

По мнению Кирилла Семенова, диалог Анкары и Москвы нужен для того, чтобы избежать прямых столкновений армий Сирии и Турции, Россия фактически выступает медиатором между сторонами, которые не поддерживают друг с другом никаких контактов.

Турецкий политолог Гафарлы также убежден, что диалог России и Турции необходим, но при этом Анкара пытается найти баланс в отношениях с Москвой и Вашингтоном. Пример тому – договоренность о временной приостановке операции, которая была достигнута в четверг благодаря участию американской администрации.

Оборотная сторона медали

В соответствии с соглашением между Турцией и США, курдам давалось пять дней на то, чтобы выйти из буферной зоны. Сроки истекают в этот вторник. Суслов и Гафарлы сходятся во мнении, что в целом за эти дни почти не было зафиксировано нарушений. В свою очередь Семенов считает, что курды пытаются блокировать выполнение соглашений, поскольку пока они ушли только из Рас-эль-Айна. Но эксперт РСМД делает оговорку: время еще есть, и, возможно, скоро курды покинут и другие населенные пункты в буферной зоне.

Для самой Турции, по словам Дмитрия Суслова, переселение беженцев в приграничные районы – это дело выгодное. Во-первых, в стране и так уже слишком много сирийцев. Во-вторых, таким образом Турция рассчитывает прервать контакты сирийских и турецких курдов, поскольку в буферной зоне Анкара будет расселять беженцев-арабов.

Однако эксперт клуба "Валдай" обращает внимание на оборотную сторону медали: вывод вооруженных формирований сопровождается бегством населения, поскольку курды боятся геноцида со стороны Турции. В свою очередь это может привести к появлению большого числа внутренне перемещенных лиц.