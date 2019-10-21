Спонсорство в искусстве: экоактивисты против BP

Посетители Национальной портретной галереи в Лондоне в минувшее воскресенье увидели импровизированное представление. Три полуобнаженных экоактивиста устроились на полу в позе эмбриона, закрыв руками лица. Еще один участник акции поливал группу черной жидкостью, похожей на нефть. Так защитники климата выразили протест против спонсорства нефтяными компаниями сферы культуры и искусства. В данном случае речь шла о BP. В Национальной портретной галерее указывают, что поддержка BP, в частности, позволяет визитерам любоваться предметами искусства бесплатно. Вместе с тем, здесь отмечают, что дебаты по поводу спонсорства поднимают важные вопросы, и в галерее внимательно прислушиваются к мнению всех заинтересованных сторон.