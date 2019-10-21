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Мальта

Мигранты устроили бунт на Мальте

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 Лев Удольский 
Мигранты устроили бунт на Мальте
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На Мальте мигранты устроили бунт в одном из центров по приёму беженцев, расположенном в 13 км к югу от столицы страны Валлетты, добиваясь своего освобождения. В воскресенье, около десяти часов вечера по местному времени, они захватили часть комплекса, подожгли ряд помещений, а также автомобили сотрудников центра. По словам представителя полиции, уже к четырём часам утра ситуация была взята под контроль, один полицейский получил при этом лёгкие ранения.

Центры приёма и содержания мигрантов на Мальте оказались переполнены после того, как за последние месяцы туда прибыли несколько сотен человек. Многие из них были временно доставлены на остров после заключения соглашения с другими странами о распределении мигрантов, но до сих пор остаются на Мальте, ввиду длительности процедуры.