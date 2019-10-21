Названа дата досрочных выборов в Северной Македонии

Досрочные парламентские выборы пройдут в Северной Македонии 12 апреля. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев после того, как ЕС отложил дату начала переговоров о вступлении Северной Македонии в Европейский союз. Заев, приложивший немало усилий, направленных на интеграцию страны в ЕС, не стал скрывать своего разочарования:

– Тот факт, что мы стали жертвами исторической ошибки Европейского союза, вызывает у всех нас горечь. Я и сам разочарован и зол, и знаю, что всё наше население испытывает те же чувства.

Ранее планировалось, что переговоры начнутся не позднее октября текущего года, но на саммите ЕС, прошедшем в Брюсселе в пятницу, было решено отложить обсуждение вопросов, связанных с расширением Евросоюза. По данным СМИ, на этом настаивали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.