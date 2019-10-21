Ливан: от протестов к забастовке

Всеобщая конфедерация трудящихся Ливана поддержала массовые акции протеста и объявила о проведении в понедельник общенациональной забастовки. В минувшее воскресенье в антиправительственных демонстрациях, которые прошли в Бейруте и шести других городах, по данным местных СМИ, приняли участие миллион семьсот тысяч человек. Манифестанты приняли воззвание, в котором отвергли антикризисный план, предложенный коалиционным правительством во главе с Саадом Харири.

Участники протеста:

"Мы останемся на улицах, потому что этого недостаточно. Мы хотим, чтобы кабинет ушел в отставку и провел досрочные выборы. Хотим, чтобы понесли наказание те, кто обкрадывал государство. Если этого не произойдет, мы с улиц не уйдем".

"Мы за то, чтобы трое из них ушли: президент Мишель Аун, премьер-министр Саад Харири и спикер Набих Берри. Если они не уйдут, мы останемся на улице. Мы будем спать здесь".

Массовые демонстрации охватили Ливан после объявления о жестких мерах экономии. Одной из причин недовольства стало решение властей ввести налог на приложение WhatsApp в размере 6 долларов в месяц. На фоне протестов правительство от этой идеи отказалось. Но манифестации не пошли на спад. Более того, участники акций стали требовать проведения реформ. На четвертый день протестов премьер Саад Харири представил антикризисную программу. Он обещал увеличить налоги на доходы банков и страховых компаний и отменить все принятые ранее решения по сокращению социальных выплат и пенсий работникам госсектора. Пакет реформ должен быть утвержден в понедельник.