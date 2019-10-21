Нетаньяху сдал мандат

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство и вернул мандат президенту страны Реувену Ривлину.

В опубликованном в интернете видеообращении к жителям Израиля Нетаньяху пояснил, что «делал все возможное, чтобы создать широкое правительство единства», однако его предложения были отвергнуты.

У Нетаньяху оставалось еще двое суток на формирование правительства, однако он решил сдать мандат в понедельник, в день своего 70-летия.

В пресс-службе президента Израиля сообщили, что право на формирование кабинета министров будет передано лидеру блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу.

Нетаньяху отметил в видеообращении, что если Ганц намерен создать правительство меньшинства при поддержке "Объединенного арабского списка", он возглавит оппозицию и будет добиваться скорейшей смены такого правительства.