Витражи на "костях"

Часть витражей в небольшой кирхе, расположенной в одном из районов Мюнхена, рассказывают не о сюжетах из Библии, а, скорее, о состоянии здоровья прихожан.

Рентгеновские снимки легких и грудной клетки стали основой мотива.

По случаю завершения работ в воскресенье в кирхе прошла праздничная служба.

Проект заказали с разрешения прихожан, поскольку были использованы снимки и их собственных грудных клеток. По мнению автора проекта, этот мотив символичен. Он означает источник жизни. Не все с ним согласны.

Эта прихожанка, по ее собственным словам, "вначале вообще подумала о процедурной в больнице. О врачах. О недугах. Болезнь и страдание для меня имеют и религиозное значение, но при чем тут церковь?".

А эта женщина говорит, что ей "понравились возникающие ассоциации, правда, она пока хорошенько все это не рассмотрела".

Среди прихожан имеются и те, кто задается вопросом, сочетается ли с христианскими традициями смелость художественного решения .