Старушка Европа глазами Евростата

Площадь в четыре миллиона квадратных километра, 513 млн жителей, 28 государств-членов. Таковы базовые параметры Европейского союза. Исследования Евростата - статистического агентства ЕС - позволяют выявить гораздо больше особенностей жизни людей в этом крупнейшем в мире сообществе наций.

Один из таких параметров - старение населения. В 2018 г. люди старше 65 лет составляли одну пятую жителей Евросоюза. Больше всего стариков - в Италии, на втором и третьем месте - Греция и Португалия.

В случае сохранения существующих демографических тенденций к 2050 г. самой старой страной Европы станет Португалия, где более трети населения будут составлять пожилые люди.

Один из факторов старения населения - рост ожидаемой продолжительности жизни. По данным на 2017 г., среднестатистический гражданин государства ЕС старше 65 лет доживёт до 83 лет, а среднестатистическая гражданка - умрёт не раньше чем достигнув 86-летнего возраста..

Продолжает снижаться количество безработных. Хуже всего в этом отношении дела обстоят на юге Европы, особенно в Греции, Испании и Италии. Под ударом оказываются прежде всего молодые люди, не достигшие еще 25 лет. В Греции работу не может найти каждая четвёртая работоспособная женщина. Безработными здесь остаются почти 40% молодых людей.

Риск оказаться за чертой бедности выше всего в Румынии, Греции и Испании. Всего на этой грани живут почти 17% активного населения Европейского союза.

Бедность людей пенсионного возраста характерна для трёх прибалтийских республик - Эстонии, Латвии и Литвы. В Эстонии ниже черты бедности живут свыше 40 % людей старше 65 лет.

Это только некоторые аспекты жизни в Евросоюзе, выявленные Евростатом. Цифры, служащие как предметом гордости, так и поводом для стыда.