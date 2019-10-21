Интронизация Нарухито

В Императорском дворце в Токио идут последние приготовления к церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

В мае этого года после добровольного отречения от трона его отца Акихито, Нарухито были переданы императорские регалии, и он выступил с первой речью в качестве нового императора.

В ходе церемонии Нарухито взойдет на трон Такамикура в главном зале дворца и официально объявит о принятии императорского титула, а также произнесёт клятву, касающуюся его служения. После него с поздравительной речью выступит премьер-министр страны Синдзо Абэ.

На торжественном мероприятии будут присутствовать гости более чем из 170 стран мира.

Синдзо Абэ сообщил, что это будет самая масштабная церемония интронизации за всю историю страны.

С несколькими уже прибывшими в Японию высокими гостями, среди которых фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи, Абэ провел переговоры.

Торжественный парад по случаю интронизации Нарухито был перенесен на 10 ноября в связи с ликвидацией последствий тайфуна "Хагибис".

Кортеж проследует от Императорского дворца до дворца Акасака.

Император и императрица будут принимать поздравления от народа.