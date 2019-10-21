"Брексит": новая попытка Бориса Джонсона

В понедельник британский премьер вновь попытается добиться утверждения Палатой общин соглашения по "брекситу".

До предполагаемого выхода из ЕС у Соединенного Королевства остается 10 дней.

Один из его ближайших соратников и однопартийцев Майкл Гоув полагает, что "парламент не может изменить решения премьер-министра и не может повлиять на политику правительства. Премьер-министр был предельно конкретен, как и лидеры стран-членов ЕС; все хотят решить этот вопрос как можно скорее".

В субботу за принятие поправки, которую внес депутат сэр Оливер Летвин, высказались 322 депутата, против 306.

Сэр Оливер Летвин, независимый депутат Палаты общин Фото Рейтер

Сэра Оливера Борис Джонсон исключил несколько недель назад из рядов тори за несогласие с партийной линией.

Поправка гласит, что вначале депутаты обязаны принять все законы, необходимые для выхода из ЕС, и только потом проголосовать за саму сделку.

Британский премьер направил в Брюссель официальное письмо с просьбой отсрочить выход из ЕС, составленное депутатами ещё в сентябре (его Джонсон не подписал); личное письмо председателю Евросовета Туску и комментарий посла королевства при Евросоюзе, в котором заявляется, что запрос был отправлен исключительно по инициативе парламента.

Вот что об этом поступке сообщил депутат-лейборист Джон Макдоннел: "Он ведет себя как набалованный ребенок. Парламент принял решение, он должен ему подчиниться. И то, что первое письмо не было подписано, а второе - целиком ему противоречило, выглядит неуважением к депутатскому корпусу".

Сегодня же ожидается заседание высшей судебной инстанции Шотландии, которая будет рассматривать сложившуюся ситуацию с юридической точки зрения.

Спикер Палаты общин пообещал огласить повестку дня в начале заседания, это произойдет в 14:30 по Гринвичу. После этого станет понятно, допустит ли он проведение новых дебатов по соглашению с Евросоюзом.

Пока ситуация в Лондоне туманна, в ЕС проводятся консультации, чтобы подготовиться к любому развитию событий.

Как заявил накануне главный переговорщик по "брекситу" от ЕС Мишель Барнье, "встреча 27 послов стран-членов ЕС была организована для того, чтобы продумать наши следующие шаги, ведущие к ратификации соглашения. Дональд Туск также проведет необходимые дискуссии".

Не исключено, как сообщает ТАСС, что на сегодняшнем пленарном заседании Палаты общин могут обсуждаться и иные законодательные инициативы, исходящие от других, присутствующих в британском парламенте, политических сил.