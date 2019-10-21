Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Австралия

Австралия: в защиту свободы слова

 Комментарии
 Елена Караева 
Австралия: в защиту свободы слова
Авторское право
AAP Image/Lukas Coch/via REUTERS
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Ведущие газеты Австралии, зачастую жестко конкурирующие между собой, предприняли совместную, и оттого практически не имеющую прецедентов акцию - они вышли в понедельник с одинаково оформленными первополосными материалами, словно бы по ним прошлась рука цензора.

На этот шаг СМИ пошли в знак протеста против возможного ограничения свободы слова, как они говорят, "в угоду национальной безопасности".

Власти продолжают уверять, что свобода прессы - краеугольный камень демократии.На слушаниях в парламенте комиссар федеральной полиции Австралии Рис Кершо подчеркнул, что "свобода слова и независимость правоохранительной системы - фундаментальные ценности".

В мае после переизбрания премьера Скотта Моррисона полиция провела обыски в штаб-квартире одной из телекомпаний и в домах редакторов News Corporation.

Поводом правоохранители назвали возможное разглашение гостайны этими СМИ.

Нескольким журналистам, работавшим над публикациями, могут грозить даже тюремные сроки.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube