Турция заняла сирийский город Рас-эль-Айн

Турецкая армия заняла сирийский приграничный город Рас эль-Айн после того, как из него ушли курдские отряды "Сил демократической Сирии". Эту информацию подтвердила официальная Анкара.

Курдские формирования покинули город в соответствии с соглашением, заключенным между Турцией и США. Из Рас-эль-Айна выехали около 50 единиц автотранспорта, в том числе машины скорой помощи, на которых вывозили раненых. Курды покидали город через блокпосты, которые контролировали союзные Турции отряды сирийской оппозиции.

В четверг Анкара и Вашингтон договорились о том, что Турция на пять дней остановит операцию в Сирии, чтобы курды могли покинуть 30-километровую зону вдоль границы. Но за эти дни обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Операцию "Источник мира" Анкара начала 9 октября. По словам турецкий властей, ее цель – создание буферной зоны в приграничных районах, куда будут переселены сирийские беженцы.