Организация Красного Полумесяца отправляет гуманитарную помощь жителям сирйиского города Рас-эль-Айн на границе с Турцией. С таким заявлением выступили представители Анкары. Ранее сирийские правозащитники обвиняли турецких военных в том, что они препятствуют доставке помощи в город.

В субботу вечером президент Турции заявил, что продолжит операцию, если курдская сторона не выполнит уговор и не выведет своих бойцов с севера Сирии:

«Это работает, работает. Если не сработает — то в тот же момент, когда 120 часов истекут, мы возобновим наступление, оттуда же, где остановились, и продолжим разбивать головы террористам».

Однако представители курдской группировки «Силы демократической Сирии» (это именно их Анкара называет террористами) заявляют, что турецкие войска по факту операцию не прекратили: позиции и поселения курдов по-прежнему подвергаются обстрелам и налётам. По словам лидера СДС Талаата Юниса, за два дня формального прекращения огня погибли по меньшей мере 17 мирных жителей.

Ситуацию на севере страны сирийское руководств обсуждало с российской делегацией. Дамаск называет действия Турции агрессией.