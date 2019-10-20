Парламент Швейцарии "полевеет" по итогам выборов

На парламентских выборах в Швейцарии лидирует консервативная Народная партия. По предварительным данным, она сохранит крупнейшую фракцию, хотя и потеряв несколько процентов: партию президента Ули Маурера поддержали более четверти избирателей.

Сильнее всего укрепили свои позиции партии левого толка, прежде всего «Зелёные» — крупнейшее оппозиционное объединение. По данным, которые приводит институт исследования общественного мнения gfs.bern, фракция экологов в Национальном совете может увеличиться в 2.5 раза — до 28 депутатов из 200.

Все шансы удвоить число мандатов имеет и «Зелёная либеральная партия»: по прогнозам она может получить 16 мандатов. Этого, впрочем, будет недостаточно для изменения баланса сил в Национальном совете.