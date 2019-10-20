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КМ по регби: Уэльс и ЮАР - в полуфинале

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 Марика Димитриади 
КМ по регби: Уэльс и ЮАР - в полуфинале
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Определились все полуфиналисты Кубка мира по регби. Уэльс вырвал победу у Франции. Результат встречи - 20:19. Переломить ход матча валлийцы смогли всего за пять минут до конца игры. На их счету две попытки и две реализации и столько же штрафных. Французские регбисты отметились тремя попытками и двумя реализациями.

REUTERS/Peter Cziborra

Удача отвернулась от японских регбистов. Хозяева турнира потерпели первое, и притом разгромное поражение. 3:26 – итог матча против команды ЮАР, которая записала на свой счет три попытки, одну реализацию и три штрафных.

REUTERS/Edgar Su

В двух первых четвертьфинальных матчах англичане обыграли австралийцев со счетом 40:16, а новозеландцы одолели ирландцев 46:14.

Полуфинальные матчи пройдут в следующие выходные: в субботу Англия сыграет с Новой Зеландией, а в воскресенье валлийцы выйдут на поле против южноафриканцев.