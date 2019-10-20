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Морских львят выпустили на волю

Перуанские морские зоологи выпустили в воды Тихого океана шестерых детёнышей морских львов. Животные весили от 19 до 22 кг. Их забрали в питомник некоммерческой организации из пригорода столицы Перу Лимы: одного из детёнышей обнаружили в саду частного дома, другого на территории яхт-клуба, ещё нескольких подобрали на улице вдали от берега. Зоологи полагают, что все они потеряли родителей. После лечения и курса психологической поддержки морских львов пришлось снова учить есть и охотиться. Теперь, по мнению экспертов, они готовы к самостоятельной жизни в естественной среде.

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