В Тель-Авиве прошла акция протеста против решения Химкинского суда

В Тель-Авиве прошла акция в поддержку осуждённой в России гражданки Израиля и США Наамы Иссахар. Химкинский суд Москвы приговорил её к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков. Сразу несколько израильских изданий сообщали, что Иссахар хотели обменять на россиянина Алексея Буркова, задержанного в Израиле для экстрадиции в США по делу о кибератаках.

На митинг в поддержку осуждённой пришли, по оценкам AP, около 200 человек. Они держали в руках плакаты: «Освободите Нааму», «Политика — для политиков» и «Если дело плохо, надо его исправить». Организатор акции Дор Зут обвиняет политиков в использовании израильтянки в качестве разменной монеты:

«Мы призывали и призываем всех, кто может повлиять на судьбу Наамы. Мы обращаемся не к кому-то конкретно, мы обращаемся ко всем: к российскому правительств, к властям США, к правительству Израиля. Так не должно быть. Наама должна быть дома, это не разменная монета. Она должна вернуться домой и она вернётся».

Намму Иccахар при пересадке на рейс до Тель-Авива в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево в апреле. В её багаже при проверке обнаружили более 9 граммов гашиша. Защита подчеркивает, что в России Иссахар не имела доступа к своим вещам. Химкинский суд посчитал, что она, тем не менее, пересекла таможенную границу и ввезла запрещённые в России вещества.

В поддержку осуждённой выступали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Реувен Ривлин: они отметили, что израильтянка, цитата, «совершила серьёзную ошибку и признала это», и просили помиловать её. В Кремле обещали рассмотреть это обращение.

В канцелярии израильского премьер-министра тем временем заявили, что власти страны уже не могут отменить экстрадицию россиянина Алексея Буркова, поскольку это будет противоречить решению Верховного суда. Что касается дела Наамы Иссахан, то, как отмечают в канцелярии, этот вопрос неоднократно обсуждался в ходе переговоров на высшем уровне.