Во Франции снова будут ходить поезда

Терпением и еще раз терпением пришлось вооружиться в воскресенье тысячам пассажиров французских железных дорог после того, как третий день подряд машинисты и контролеры воспользовались правом оcтавить свои рабочие места в знак протеста против хронического недостатка сотрудников на борту поездов. С вечера пятницы, когда миллионы французов отправились на осенние каникулы, были отменены сотни поездов по всей стране.

В среду вечером на севере Франции поезд столкнулся с застрявшей на путях автоколонной. 11 человек пострадали, среди них - единственный контролер на борту поезда. Несмотря на ранения, он был вынужден оказывать первую помощь, поскольку никого больше не было. Состоявшиеся в ночь на субботу переговоры профсоюзов железнодорожников и дирекцией Национальной компании железных дорог не увенчались успехом.

"Я попросил руководство Национальной компании железных дорог изучить все возможные способы, в том числе юридические, чтобы ситуация вернулась в нормальное русло, - заявил премьер-министр Эдуар Филипп. - Правительство не может смириться с тем, чтобы неверное толкование закона поставило так много французов в сложные и причиняющие неудобство обстоятельства".

Не все из тех, кто часами ждал хоть какой-то возможности отбыть по назначению в битком набитых вокзалах, разделяли требования протестующих: "Я могу понять с движением протеста, но не согласен с методом. Можно было найти более элегантный способ заставить руководство пойти на уступки", - говорит этот молодой человек на Лионском вокзале Парижа.

На этой неделе ожидается новый раунд переговоров между профсоюзами и дирекцией об увеличении персонала на борту поездов. Ожидается, что в понедельник ситуация улучшится.