Дамба в списках не значилась

Один из шести человек, занесенных в список пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае, найден живым, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального МВД. Мужчина не пострадал, его сейчас опрашивают сотрудники полиции.

По данным на этот час, 15 человек погибли и 16 пострадали в результате прорыва дамбы золотодобывающей артели в деревне Щетинкино в субботу. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" - частью холдинга "Сибзолото".

"В результате чрезвычайно ситуации произошел прорыв гидротехнического сооружения, и вода, находившаяся непосредственно в гидротехническом сооружении, достигавшая примерно от трёх с половиной до четырёх метров, смыла два дома, в которых проживали работники предприятия", - прокомментировал ситуацию Олег Матыленко Олег, замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В настоящий момент активная фаза поисково-спасательной операции приостановлена в связи с наступлением темного времени суток.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В красноярском офисе золотодобывающей компании "Сисим" прошли обыски; сотрудники правоохранительных органов изъяли бухгалтерскую и техническую документацию, а также личные дела работников. Директор компании "Сисим", а также двое сотрудников, задержаны.

По данным федерального Ростехнадзора, работу на участке компания вела легально, в соответствии с проектом, который прошел согласование. При этом краевые власти заявили, что дома рабочих, затопленные в результате прорыва дамбы, были построены с нарушением. Сама дамба была временной и ни в каких документах не фигурировала.