"Брексит": ратификация или снова отсрочка?

Процесс ратификации достигнутого в четверг соглашения по "брекситу" идет своим чередом, несмотря на просьбу британского премьера о новой отсрочке, сообщили в воскресенье в Брюсселе. Глава Европейского совета должен проконсультироваться с лидерами 27 государств ЕС в ближайшие дни, заявил Мишель Барнье, спецпредставитель Евросоюза на переговорах с Лондоном.

Борис Джонсон был вынужден просить об отсрочке после субботнего голосования Палаты общин по поправке Летвина, согласно которой парламент не будет рассматривать само соглашение, пока не примет все призванные избежать хаотичного "брексита" законы.

Накануне британский премьер направил в Брюссель сразу три документа: официальное письмо с просьбой отсрочить выход из ЕС, составленное депутатами ещё в сентябре (его Джонсон не подписал); личное письмо председателю Европейского совета Дональду Туску и комментарий постпреда королевства при ЕС, подчеркивающего, что запрос отправлен Брюсселю исключительно по инициативе парламента, а не правительства.

В самой Великобритании мнения по-прежнему диаметрально противоположны.

"Премьер-министр ведет себя как ребенок, - заявил теневой министр по "брекситу" Кейр Стармер. - Закон очень четкий. Он должен был подписать одно письмо, как то и предусмотрено. И если (не хотелось бы думать, что так произойдет), но повторяю - если мы потерпим фиаско из-за этой какофонии с письмами и через 11 дней останемся без сделки, Джонсон будет нести за это личную ответственность!"

Иное мнение у Майкла Гоува, бывшего министра по защите окружающей среды, а ныне канцлера герцогства Ланкастер: "Мы собираемся выйти из ЕС 31 октября, у нас есть для этого средства и возможности. И хотя некоторые, как вы знаете, вчера проголосовали за задержку, попытались сорвать этот процесс, настроение в стране совершенно определенное, и решимость премьер-министра непоколебима. Я его в этом поддерживаю: мы должны выйти из состава Евросоюза 31 октября".

Между тем сотни тысяч демонстрантов собрались в субботу в центре Лондона с символикой Евросоюза, призвав власти остановить "брексит".