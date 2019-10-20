Зубры едут на Кавказ

В Азербайджан приехали зубры. Это уже вторая партия — 12 животных — в рамках программы по реинтродукции этих копытных в Закавказье. Первые восемь голов приехали ещё в мае. Их отправляют из парков Франции, Бельгии и Германии.

Последний зубр на Северном Кавказе, как считается, был убит в начале XX века, а в Закавказье они вымерли гораздо раньше.

Эльшад Аскеров, руководитель WWF в Азербайджане:

«Для нынешних поколений зубр — невиданное животное, незнакомое и новое. Сегодня в нашем языке даже нет собственного слова для зубра. Вот почему к нам приходит множество людей — им очень интересно посмотреть на наших питомцев и увидеть, как развивается наш проект».

Первую попытку восстановить закавказскую популяцию предприняли ещё в конце 60-х годов. Но она закончилась неудачей — животные погибли, не успев дать потомство, поскольку современные условия отличались от тех, что были столетия назад.

Сегодня учёные собираются адаптировать не только зубров к природе, но и природу к зубрам: к примеру, высаживать хвойные деревья, которые нравятся этим животным.