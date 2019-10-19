Каталония в огне: чего ждать от Мадрида? | #Куб

Каталония охвачена протестами. Тысячи жителей региона присоединяются к акциям в поддержку политиков, осуждённых по делу о провозглашении независимости. Верховный суд Испании приговорил их к длительным срокам заключения, спровоцировав взрыв негодования в Барселоне. Чего добиваются демонстранты и какой может быть реакция Мадрида — разбираемся в «Кубе».

«Зверство»

Приговор Верховного суда руководство Женералитета расценило как попрание демократии и проявление презрения к каталонскому обществу. Глава регионального правительства Ким Торра навестил одну из осуждённых — бывшего спикера парламента Каталонии Карме Форкадель. «Мы не признаём эти неправосудные приговоры и будем продолжать борьбу за всё то, за что она боролась», — пообещал Торра, призвав помиловать осуждённых. «Движение за независимость не приемлет насилия, не дайте загнать его в ловушку, не допускайте провокаций», — говорилось в его обращении.

В правительстве Испании ответили, что не рассматривают возможность помилования, и осудили столкновения в Каталогии. Скрывающийся в Бельгии бывший глава Женералитета Карлес Пучдемон обвинил Мадрид в безответственности. «Испанское правительство оказалось в немыслимой, глубокой коме, если его председатель не проявляет никакого желания поговорить с главой Женералитета, чтобы разобраться в ситуации», — написал Пучдемон. По его мнению, власти королевства повторяют ошибки октября 2017 г., когда в Каталонии прошёл непризнанный Мадридом референдум о независимости.

Что же может сделать правительство Испании в сложившейся ситуации? Возможны ли уступки и каковы перспективы выхода из кризиса — в интервью Euronews рассказал испанский политолог Пабло Симон:

«В особых случаях правительство может отменить приговор, но вы ничего не можете сделать, пока не закончены судебные разбирательства и апелляции. И в любом случае, реализация этого права не влечёт за собой признание невиновности — единственное, что может сделать правительство, это освободить осуждённых. А это совсем другое дело.

Проблема ещё и в том, что пока неясно, кого считать лидерами с обеих сторон. Нам надо хотя бы дождаться национальных выборов, которые пройдут, через три недели и понять, получится ли сформировать правительство Испании. С другой стороны, нам нужны неоспоримые лидеры в лагере сторонников независимости. А таких нет, потому что "Левые республиканцы" и "Вместе за Каталонию" всё ещё борются за руководство движением за независимость».

«Хватит кормить Испанию»

На фоне протестов в женералитете подняли вопрос о проведении повторного референдума о независимости. Сочувствующие республиканцам объясняют эти стремления нежеланием каталонцев кормить всю Испанию. Они обращают внимание на то, что Каталония лидирует среди регионов по объёмам ВВП и экспорта, рассматривают Барселону как «локомотив и донор» испанской экономики.

Цифры, которые помогают понять суть конфликта Каталонии с центральными властями Испании. Каталония - это: - 13%... Publiée par Pasha Lesiants sur Jeudi 17 octobre 2019

Власти королевства, — уверена журналист Дарья Гаврилова, — должны были бы воспользоваться приговором как возможностью сменить риторику общения со своим богатейшим регионом: «Каталонский вопрос должен решаться путем создания Испании, в которой каталонцам хотелось бы быть»

Ну чего, у нас здесь потихоньку начинается Гонконг: строят баррикады, жгут мусорные баки. Пострадавшие теперь есть не... Publiée par Daria Gavrilova sur Mercredi 16 octobre 2019

«Ноги моей там не будет»

Противники независимости Каталонии уверены, что речь идёт о манипуляции. Они обращают внимание на то, что это благополучный регион, а в событиях в Барселоне они видят попытки раздробить и ослабить Европу.

Журналист и историк Даниил Коцюбинский предлагает посмотреть на каталонский кризис как на свидетельство распада существующей системы государств. «Мир, погрязший в "неразрешимых конфликтах и тупиках", начинает видеть свет в конце тоннеля. Но до выхода ещё, увы, далеко...» — пишет он.

Как быть?

Есть ли свет в конце тоннеля для протестующих каталонцев? Следует ли Мадриду уступить требованиям демонстрантов? Голосуйте и объясняйте свою позицию на страницах Euronews в социальных сетях, на сайте ru.euronews.com и следите за «Кубом»!