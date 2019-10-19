В Чили введено чрезвычайное положение

"Не платить - еще одни способ борьбы!" - скандировали чилийские студенты в метро столицы Сантьяго. Больше суток в Чили не прекращаются акции протеста и беспорядки, вызванные повышением цен на транспорт.

В ночь на субботу президент страны Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в двух провинциях и передал армии полномочия по обеспечению безопасности и порядка. Все станции метро в столице закрыты.

"Цель введенных мер очень проста, но очень серьезна: обеспечить общественный порядок, обеспечить спокойствие жителей города Сантьяго", - пояснил, выступая по национальному телевидению, президент.

Весь предыдущий день в чилийской столице не прекращались столкновения сил правопорядка с решительно настроенными манифестантами: в результате 57 полицейских пострадали, 180 человек были задержаны.

"Хорошо, что молодёжь выходит протестовать, потому что они подняли тарифы! Вместо повышения зарплат они повышают цены на транспорт!" - говорит эта жительница Сантьяго.

"Протесты продолжаются уже давно, - добавляет другая. - Сначала это было терпимо, но теперь переходит все границы"...

Полиция применила слезоточивый газ и водометы против манифестантов, которые забрасывали бутылками с зажигательной смесью объекты транспорта и супермаркеты. Чрезвычайное положение объявлено в Чили пока на 15 дней.