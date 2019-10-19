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Италия

Сальвини ждёт реванша: "Лига Севера" провела акцию в Риме

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 Андрей Позняков 
Сальвини ждёт реванша: "Лига Севера" провела акцию в Риме
Авторское право
REUTERS/Remo Casilli
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Итальянская «Лига Севера» провела массовую акцию протеста против нового правительства в Риме. Митинг, в котором приняли участие десятки тысяч людей, лидер партии, бывший вице-премьер Маттео Сальвини, называет важным актом в борьбе за возвращение власти. В своём выступлении он затронул целый комплекс проблем, в том числе турецкую операцию в Сирии:

_«Турецкий режим не изменил своих подходов, то есть он уничтожает меньшинства, которые живут на его территории: сначала христиане, затем армяне, а затем курды. Но не моим именем. Это не война во имя итальянского народа... И это ещё нас считают опасными и жестокими!»
_

В рамках борьбы с бывшими союзниками, движением «5 звёзд» Сальвини выступил с петицией против мэра Рима Вирджинии Раджи — он обещал собрать сотню тысяч подписей за её отставку.

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