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Жизнь и смерть в красном цвете

Жительница Боснии Зорица Реберник признаётся, что почувствовала необоримую тягу к красному цвету в возрасте 18-19 лет. Сейчас ей 67. Алая одежда придаёт ей «силу и энергию». Начав зарабатывать, учительница пошла дальше: весь её дом снаружи и изнутри — в оттенках красного: столовые приборы, цветочные горшки, не говоря уже о холодильнике и обоях.

Готовясь к неизбежному, боснийка уже заказала гроб и погребальное одеяние, и надгробие из красного гранита.

Жизнь, по её словам, проходит не зря — вся в красном. Единственная проблема Зорицы — муж никак не может отличить новые платья от старых.

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