Три дня на поиск решения

Полиция Ливана применила в Бейруте водомёты и слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстраций, которые не прекращались более двух дней. В результате столкновений задержаны более 70 человек. Стражи порядка патрулируют центр столицы.

Премьер-министр Ливана в пятницу вечером дал оппонентам 72 часа на то, чтобы изменить позицию и найти решение бюджетных проблем, который и привели к протестам.

Саад Харири, премьер-министр Ливана:

«Каково бы ни было решение, времени у нас больше нет. Я сам даю себе совсем немного времени. Или наши партнёры в правительстве дадут честный, решительный, окончательный ответ, который убедит меня, убедит ливанцев, международное сообщество и всех, кто сегодня на улицах выражает свой гнев — убедит в том, что существует решение, обеспечивающее реформы, прекращение коррупции — или же, если этого не произойдёт, я начну говорить иначе».

Одной из причин массового недовольства стали планы по введению новых налогов — в том числе на интернет-приложения. Таким образом власти хотят сократить колоссальный дефицит бюджета: ещё в сентябре правительство ввело «режим чрезвычайного положения» в экономике страны.