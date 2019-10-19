"Брексит": бег с препятствиями продолжается

Субботнее голосование Палаты общин по новому соглашению о выходе Великобритании из ЕС должно было стать "исторической подвижкой", но стало очередным препятствием на пути премьер-министра к поставленной цели - "брекситу" любой ценой 31 октября.

Вместо одобренного Брюсселем документа депутаты 322 голосами "за" и 306 "против" поддержали поправку Оливера Летвина. Этого бывшего члена Консервативной партии лишили членства в сентябре. В соответствии с поправкой, новая сделка с Евросоюзом не будет утверждена до тех пор, пока Палата общин не примет все необходимые законы. Как пояснил ее инициатор, цель поправки - избежать "брексита" без сделки из-за непредвиденных случайностей или простой нехватки времени на осуществление необходимых юридических процедур.

В ответном слове премьер-министр заявил, что позиция правительства Великобритании не изменилась, и страна покинет Евросоюз 31 октября: "Я по-прежнему твердо убежден, что лучшим вариантом для Соединенного Королевства и всей Европы является выход из ЕС на новых условиях 31 октября. Следует, конечно, снять все вопросы оппозиции. Но я не буду вести с Брюсселем переговоры об отсрочке", - заявил в частности Борис Джонсон.

"Мы считаем, что последнее слово по "брекситу" должно остаться за гражданами, и по сути это предлагает только Лейбористская партия. Сегодня исторический день для парламента: он показал, что он не поддастся шантажу премьер-министра, который, по-видимому, готов снова бросить вызов закону, принятому этим самым парламентом", - заявил в свою очередь Джереми Корбин, лидер оппозиции.

Еврокомиссия "приняла к сведению" результаты голосования британских депутатов, заявила ответила в Твиттере Мина Андреева, пресс-секретарь исполнительного органа ЕС. Она призвала правительство Великобритании "как можно скорее проинформировать о последующих шагах".

Президент Франции также в телефонном разговоре с главой британского правительства призвал его как можно скорее "уточнить позицию" по "брекситу".