Барселона: пятый день

В Барселоне в пятницу и в ночь на субботу вновь вспыхнули беспорядки. Когда мирная акция протеста, собравшая полмиллиона участников, только начиналась, отдельные группы радикалов уже спровоцировали стычки со стражами порядка возле полицейского управления. Был применён слезоточивый газ. Пострадали более 40 человек.

«Оправдать это никак невозможно. Я понимаю, почему так происходит, что это повышает дух, но оправдать это нельзя».

«Насилие — это не умно, в нашем веке так не поступают, да это, я думаю, ни к чему и не может привести. Я понимаю, что ситуация напряжённая, но разрушать собственный город это абсолютно контрпродуктивно», — говорят участники мирной демонстрации.

В Мадриде призывают обеспечить мирное проведение шествий и подчёркивают, что готовы обеспечить верховенство закона.

Фернандо Гранде-Марласка, и.о. министра внутренних дел Испании:

«Против сепаратистов и сторонников насилия будут со всей строгостью применяться положения уголовного кодекса — как и для сепаратистов,действующих вне рамок закона. Также я напоминаю, что за нападение на сотрудников правоохранительных органов предусмотрено до шести лет тюрьмы».

Массовые выступления и призывы ко всеобщей забастовке начались в Каталонии в понедельник — после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении политиков-сепаратистов, причастных к организации референдума 2017 года.