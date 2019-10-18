Четырёхметровая кобра, красный Колумб и женщина на рельсах

Четырёхметровую королевскую кобру выловили в водостоке на юге Таиланда. Местные жители вызвали змееловов, обнаружив 15-килограммовую рептилию на улице рядом с торговым кварталом. В спасательной службе говорят, что операция осложнялась не только размерами змеи, но и её повышенной чувствительностью. Кобра пыталась уползти в трубу коллектора, но её в конце концов сумели поймать. По словам спасателей, змею передали в заповедник.

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День Колумба , который отмечается в США 12 октября, ознаменовался в городах Сан-Франциско и Провиденсе нападением на статуи великого мореплавателя. Вандалы облили их красной краской. К постаменту памятника в Сан-Франциско была прикреплена таблички с надписью "Прекратить празднование геноцида"! Слово "геноцид" было написано и на статуе. Монумент в Сан-Франциско уже привели в порядок. Работники коммунальных служб очистили его от краски и удалили граффити. Изваяние пострадало предположительно от рук сторонников переименования Дня Колумба в День коренных народов. Активисты говорят, что борются за справедливость и хотят вместо Колумба чтить память индейцев, изгнанных с этих земель.

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Женщина упала на рельсы в метро в Буэнос-Айресе. Стоявший рядом с ней мужчина потерял сознание и невольно столкнул ее с платформы всего за несколько минут до прибытия поезда. Пассажиры стали бурно сигнализировать машинисту, и тот успел остановиться. После этого два человека спрыгнули на рельсы и оказали помощь пострадавшей. В скором времени на станцию приехали врачи. Все произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.