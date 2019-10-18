Две женщины впервые совершили совместный выход в открытый космос

Впервые в истории две женщины совершили парный выход в открытый космос. Как сообщает NASA, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир должны заменить внешний блок аккумулятора МКС, который обеспечивает станцию энергией в те периоды, когда она находится в тени Земли. За пределами МКС астронавтам предстоит провести как минимум 6,5 часов.

НАСА назвало случившееся историческим событием, которое открывает "новые горизонты". До этого женщины всегда выходили в космос в сопровождении коллег-мужчин.

Меир оказалась за пределами МКС впервые, а Кук - уже в четвертый раз.

Первый выход двух женщин в открытый космос должен был состояться еще в марте, но на МКС тогда не оказалось двух скафандров нужного размера.

За всю историю, учитывая сегодняшнюю миссию, женщины выходили в открытый космос 14 раз. Первопроходцем стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.