Вестминстер готовится голосовать по новой сделке с ЕС

Британские министры вырабатывают стратегию одобрения парламентом новой амбициозной сделки по "брекситу". Это будет не просто, потому что Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии и оппозиция планируют голосовать против нового соглашения с ЕС.

Сара Уолластон, представитель либерал-демократов

"Это будет голосованием на лезвии ножа. Я слышала от жесткие брекситеров, что они поддерживают Джонсона, потому что думают, что его план позднее приведет к фактическому выходу без сделки. Я думаю, что это должно послужить предупреждением для коллег по Палате Общин. Это заблуждение, что у нас будет год спокойных переговоров, потому что есть люди, которые хотят помешать этому, те, кто активно стремиться к выходу без сделки. Поэтому все должны быть очень осторожны при голосовании"

Премьер-министр вынесет сделку на голосование в Палате Общин. Если ему не удастся получить достаточной поддержки парламентариев, то, как ожидается, Джонсон может попытаться инициировать новые всеобщие выборы, что это может не понравится британцам, которые хотят закончить историю с "брекситом" как можно скорее.

Жительница Великобритании

"Я хочу сказать парламентариям, что им просто нужно начать работать вместе. Нужно быть сплоченным в любых идеях, а затем придумать план, который на самом деле поможет людям"

Винсент Макавини, Euronews

"Голосование в Палате Общин обещает быть наряженным. Ожидается, что десятки, если не сотни тысяч протестующих могут выйти на улицы рядом с Вестминстером, потому что за последние 100 лет это только пятое экстренное заседание британского парламента"