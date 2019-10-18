Операция Турции в Сирии: "отделались легким испугом"?

В четверг было объявлено о том, что турецкая операция «Источник мира» в Сирии будет приостановлена на 120 часов, чтобы дать возможность курдским «Отрядам народной самообороны» отойти в безопасную зону. Такое решение турецкие власти приняли после переговоров с американской администрацией. США пообещали снять с Турции все санкции, которые были введены из-за операции, но по словам американского вице-президента Майка Пенса, произойдет это только после полного прекращения огня.

В Сирии соглашение Турции и США назвали «туманным». «Мы не верим президенту Эрдогану, который помог тысячам террористов проникнуть в Сирию. Так называемая зона безопасности на самом деле является оккупацией пограничного района», — заявил советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

Россия в свою очередь поддержала решение о приостановке операции. «До тех пор, пока такие решения будут вести к сохранению жизни людей, до тех пор, пока подобного рода паузы не будут играть на руку экстремистам для того, чтобы перегруппироваться, — до тех пор Россия такие решения может только приветствовать», — заявил в интервью Euronews глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

По его словам, сейчас главный вопрос заключается в том, на каких территориях через 120 часов окажутся турецкие, сирийские, американские и, что особенно важно, курдские силы:

«У людей, которые сейчас попытаются выйти из этой зоны, чисто географически три альтернативы. Это выходить либо на территории, которые контролируются сирийской армией, что поможет сохранению суверенитета страны, либо на территории, которые контролируются турецкими войсками, либо выходить в зону «деэскалации» в Идлибе (в кавычках, потому что это уже давно не деэскалация), где хозяйничают группировки, тяготеющие к ИГИЛ».

Что говорят в России?

Россия из-за этой операции оказалась в необычной ситуации: и с Турцией, и с Сирией РФ поддерживает партнерские отношения. В первые дни в Москве воздерживались от каких-либо громких заявлений. В середине недели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что масштаб операции будет пропорционален задачам обеспечения безопасности.

Как считает Константин Косачёв, главное сейчас сохранить территориальную целостность Сирии, и если Турция выполнит это обещание, то можно считать, «что мы отделались легким испугом». Если же Анкара нарушит свое слово и зайдет в определенные районы, чтобы остаться там навсегда, то такой сценарий вызовет неприятие и сожаление с российской стороны.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что Россия понимает, что турецкая операция противоречит суверенитету Сирии и международному праву:

«Но с другой стороны, очевидно, что отсутствие контроля на значительных территориях, где действуют различные формирования, в том числе террористические, и группировки, которые можно было бы назвать национально-освободительными, - в конечном итоге такая бесконтрольность играет на руку террористам, потому что в противостоянии радикально-террористических и таких идеологически мотивированных национально-освободительных групп терроризм всегда берет верх».

Несколькими днями ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев назвал операцию неприемлемой, подчеркнув, что Москва всегда призывала Турцию к сдержанности. Как считает политолог, член Российского совета по международным делам Максим Сучков, подобные жесткие заявления со стороны России — это ответ на «сигналы Турции о желании продвинуться дальше» в районы, которые находятся за пределами той зоны, где Анкаре разрешено вести военные операции в соответствии с Аданским соглашением, заключенным в 1998 году:

«Как только возникла в глазах Москвы опасность, что Турция может дальше продвинуться или установить долгосрочное военное присутствие, российские военные начали более активно действовать, начал осуществляться контроль воздушного пространства над этими участками, российские военные начали мониторить линию соприкосновения между турецкой и сирийской армиями».

Меж двух огней

Россия с самого начала войны в Сирии была одним из ключевых союзников официального Дамаска. С Турцией РФ также поддерживает близкие отношения. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган регулярно проводят двусторонние встречи, Турция закупает у России ЗРК С-400, до конца этого года в Турцию, как ожидается, начнет поступать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток». Фактически после начала операции «Источник мира» Россия оказалась меж двух огней.

Впрочем, политолог Максим Сучков убежден, что у России с Турцией все-таки не настолько тесные отношения: «С Сирией есть соглашение военно-политического характера, скажем так. А отношения с Турцией — это скорее декларируемое намерение о стратегическим партнерстве. Я бы не назвал все-таки Турцию союзником. Это некий такой ситуативный партнер, который возник в том числе и в рамках «астанинской группы», и во многих других сферах взаимного интереса».

По мнению эксперта, на Россию в нынешней ситуации была возложена особая ответственность, которую Москва пытается направить в выгодное для себя русло, а именно «выступить в качестве посредника между двумя враждующими лагерями».

Еще один эксперт РСМД Антон Мардасов обращает внимание на то, что реакция России на операции Турции в Сирии («Щит Евфрата», «Оливковая ветвь») всегда была сдержанной. «РФ либо ограничивалась нейтральными дипломатическими заявлениями, либо создавала видимость того, что операция вредит целостности Сирии, но в то же время никаких реальных практических шагов не осуществлялось».

Как считает Мардасов, одна из причин, почему Россия не делает никаких резких шагов, заключается в том, что помощь Турции необходима для обеспечения в регионе межконфессионального баланса. «Этноконфессиональные чистки, этноконфессиональный дисбаланс действительно в Сирии присутствуют», - говорит Мардасов. В свою очередь Анкара стремится помочь в создании инфраструктуры для сирийских суннитов в приграничной с Турцией зоне и выступает гарантом их безопасности на этих территориях.

Для чего проводится операция?

Официально Анкара провозгласила, что цель операции — возвращение сирийских беженцев на родину и обеспечение мира в регионе. Турция рассчитывает создать в приграничных районах 30-километровую буферную зону, куда и будут переселены беженцы.

Однако в Москве выразили беспокойство в связи с тем, что операция может нарушить хрупкий межконфессиональный мир. «Он населен не только курдами, но и арабами, суннитами. Когда туда расселяют людей, которые никогда там не проживали, вы сами понимаете, это вызывает недовольство местных жителей, которые веками жили на этих территориях», — заявил спецпредставитель президента России по Сирии Лаврентьев.

REUTERS/Khalil Ashawi

Еще одна цель операции — борьба с курдскими отрядами, которые Турция считает террористическими группировками. Антон Мардасов убежден, что именно в этом заключается главная задача Анкары, которая хочет «ослабить сирийские «Демократические силы Сирии» как альянс и спровоцировать эти линии разлома, которые всегда были между курдами и арабами».

Тем самым Анкара, по словам Мардасова, также рассчитывает «заблокировать создание на этих территориях каких-либо баз для подготовки отрядов», которые могут быть переброшены в Турцию, угрожая ее безопасности.

Однако, как говорят политологи, и этим цели Турции не ограничиваются. «[Есть] имплицитная, скрытая, так можно сказать, часть, по которой Турция хотела бы иметь долгосрочное присутствие в этой части Сирии, чтобы иметь контроль над этой территорией уже после окончания войны в Сирии», - говорит Сучков.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло»

Что же касается итогов первой недели операции, то, по словам Константина Косачёва, «Источник мира» развивается не по самому худшему сценарию, поскольку пока удалось избежать открытых столкновений между Турцией, Сирией, Россией и США.

«В принципе ту задачу, которую ставил перед собой Эрдоган, – нивелирование угрозы со стороны курдских формирований «Демократических сил Сирии», - Турция более-менее выполнила», - говорит политолог Сучков. Но случилось и то, чего Анкара вряд ли ожидала.

Через несколько дней после начала операции курды согласились на сделку с Дамаском. По итогам переговоров было решено, что сирийские правительственные войска разместятся в районах, которые раньше правительство не контролировало. Объявлено об этом было вскоре после того, как США сообщили о выводе своих войск из САР.

REUTERS/Murad Sezer

По мнению Косачёва, случившееся застало Турцию врасплох, поскольку в Анкаре никак не ожидали, что «заклятые враги – Дамаск и курдская оппозиция на севере – смогут друг с другом договариваться». «Это шаг к восстановлению гражданского мира и согласия в Сирии через политический диалог. Вот не было бы счастья, да несчастье помогло».

По словам Максима Сучкова, произошедшее сыграло на руки России, поскольку она хотела выступить посредником на двух «треках» - сирийско-турецком и сирийско-курдском, и, соответственно, в одном из этих направлений РФ достигла успеха.

Почему курды пошли навстречу Дамаску? Как говорит Сучков, фактически после ухода американцев курдам предстояло сделать выбор из двух вариантов. С одной стороны, они могли начать сотрудничество с сирийским правительством, с другой, они могли сдаться туркам или вступить с ними в войну и проиграть, и, соответственно, курды выбрали то, что они посчитали меньшим из двух зол.