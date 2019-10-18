«Жёсткая любовь» Дональда Трампа

Несмотря на соглашение о прекращении огня на севере Сирии, в пятницу информагентства сообщили о возобновлении обстрелов в районе города Рас-эль-Айн.

Курдские беженцы, покинувшие зону боёв, приветствуют перемирие, но не уверены, смогут ли скоро вернуться домой:

«Я очень рад, что огонь прекратился. Я надеюсь, все вернутся домой. Я сам пока не хочу возвращаться, пока в Сирии не станет безопасно. А потом, конечно же, мы вернёмся», — говорит один из них.

С восторгом новость встретил президент США. Дональд Трамп заявил, что не рассчитывал на столь скорый результат, но давление на Анкару себя оправдало:

«Это замечательный результат. Независимо от того, как его хотели бы преподнести СМИ, это именно то, чего мы добивались в течение 10 лет. Могли погибнуть миллионы и миллионы людей. Этого не получилось бы без некоторой, я бы сказал, „жёсткой любви“».

Вице-перзидент США Майкл Пенс, который и договаривался в Анкаре о приостановке боевых действий, подчеркнул, что Вашингтон не делал Анкаре никаких уступок в ходе обсуждений — но теперь готов пойти на снятие санкций:

«По факту реализации прекращения огня Соединённые Штаты не будут вводить новых санкций в адрес Турции. Если оно станет постоянным, президент согласен отменить санкции, введённые в понедельник».

Но в Анкаре подчёркивают, что о прекращении операции речь идти никак не может.

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции:

«Мы лишь приостановились. Это не прекращение огня. Такие договоры можно заключать лишь между двумя легитимными сторонами. А мы лишь приостанавливаем операцию для того, чтобы террористические группировки, которые и являются целью операции, покинули зону безопасности».

Договорённость подразумевает, что «Силы народной самообороны» — вооружённые отряды сирийских курдов — покинут 30-километровую зону вдоль турецко-сирийской границы. Установление контроля над этой полосой — главная задача турецкой операции «Источник мира». В Анкаре утверждают, что в эту зону должны вернуться сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции.