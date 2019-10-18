Airbnb сдаст дом куклы Барби в честь ее 60-летия

Срочно звони Кену! На Airbnb появился дом Барби. В трехэтажном особняке две спальни, две ванные комнаты, пространство для медитации, мастерская, полностью укомплектованная кухня и кинотеатр.

Все элементы декора выполнены в любимом цвете знаменитой куклы - ярко-розовом. В доме есть гардеробная. Поскольку у Барби много профессий, то в ней можно найти не только повседневные наряды, но и скафандр космонавта или форму пожарного.

В доме может остановиться только одна группа гостей из четырех человек на две ночи с 27 по 29 октября. Бронирование станет доступным 23 октября. Таким образом Airbnb, объединившись с производителем куклы компанией Mattel, празднует ее 60-летие.