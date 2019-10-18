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Спасение северокорейских браконьеров

Управление рыбного хозяйства Японии опубликовало видеозапись столкновения японского патрульного катера и северокорейского рыболовного судна.

Патруль потребовал, чтобы рыбаки покинули эксклюзивную экономическую зону Японии, в которой они вели незаконный промысел.

На видеокадрах видно, как северокорейское судно делает резкий поворот и происходит столкновение, после которого судно переворачивается и тонет.

Власти Японии сообщают, что запись не редактировалась с момента объявления предупреждения патрулем до опрокидывания судна.

Обычно такие кадры не публикуются, отметили в управлении, но в данной ситуации было принято решение обнародовать видео, чтобы показать, что экипаж катера действовал в рамках дозволенного.

Оказавшихся в воде рыбаков из Северной Кореи спасли.

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