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Мексика

Битва за сына наркобарона

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 Павел Барсуков 
Битва за сына наркобарона
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Reuters
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Правоохранительные органы Мексики не смогли арестовать Овидио Гусмана Лопеса — одного из сыновей известного наркобарона. Его обнаружили и пытались задержать в Кульякане, столице штата Синалоа. Однако взвод полиции — 30 человек — оказался в меньшинстве: в городе начался настоящий бой с применением бронетехники и крупнокалиберного оружия. Чтобы не накалять обстановку, спецназ оставил попытки арестовать мужчину.

Альфонсо Дурасо, министр общественной безопасности Мексики:

«Несколько организованных преступных группировок окружили здание, где был обнаружен Овидио Гусман Лопес. Их силы значительно превосходили силы полиции. Кроме того, другие группировки совершали акты насилия против граждан в разных частях города и тем самым создали панические настроения».

— Папа, уже можно встать? — Нет, пока нет

США в прошлом году выдвинули против Овидио Гусмана обвинения в контрабанде наркотиков. Его отец, глава некогда самого влиятельного в мире наркосиндиката, отбывает в Соединённых Штатах пожизненное заключение.