Столкновения в Бейруте

В центре Бейрута полицейские применили водяные пушки и слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных демонстрантов.

В Ливане вспыхнули антиправительственные протесты после решения кабинета министров ввести новые налоги. Сотни тысяч протестующих блокируют дороги в ливанской столице, жгут покрышки и мусор на улицах. Они обвиняют власти в коррупции и воровстве, заявляя, что не прекратят акции протеста, пока правительство не уйдет в отставку.

Участница протестной акции: "Мне необходимо регулярно проводить гемодиализ. Во время бензинового кризиса, я умоляла на заправке дать мне немного, чтобы доехать до больницы, но они отказали. Я больная женщина. Мой сын живет за границей. Лечение стоит дорого. Счета за лекарства, бензин,.. я едва свожу концы с концами".

В результате стычек протестующих с сотрудниками правопорядка у здания правительства пострадали по меньшей мере 200 человек, в том числе 60 полицейских.

Премьер-министр Ливана Саад Харири выступил по телевидению с обращением, в котором обвинил в происходящем в стране политических противников. По его словам, это они препятствуют проведению реформ, необходимых для преодоления экономического кризиса.

Отмечается, что нынешние протесты в Ливане крупнейшие за последнее десятилетие.