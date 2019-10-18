Ливан: протесты против новых налогов

В Ливане - новая волна антиправительственных протестов.

Жители страны недовольны налоговой политикой кабинета министров Саада Харири.

В центре Бейрута проходят многотысячные акции, протестующие жгут покрышки и мусор на улицах города. Накануне в стычках с полицией возле здания правительства пострадали 200 человек. Сотрудникам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ и резиновые дубинки.

REUTERS/Ali Hashisho

Участник акции протеста: "Люди голодают и умирают! Преступлений станет больше! Воровства будет больше! Неважно, что планирует правительство, людям просто нечего есть! В каждой семье по шесть-семь детей. Как их кормить!?"

REUTERS/Ali Hashisho

Причиной массовых протестов стало решение властей страны ввести новые налоги. Власти собирались обложить налогом пользователей интернет-мессенджеров (WhatsApp и др.) - 6 евро в месяц. Однако после начала протестов от этой идеи в правительстве отказались.

Протестующие заявляют, что акции будут продолжаться, пока кабинет министров не уйдет в отставку.