Facebook защищает политическую рекламу

О достоверности информации должны судить люди, а не а технологические компании: с таким заявлением глава и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступил в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Он высказался за сохранение политической рекламы на платформе. По его словам, запрет в конечном счете сыграет на руку тем, кого активно поддерживают в СМИ.

"И даже если мы хотим ввести запрет, совсем непонятно, что можно считать политической рекламой?Зачастую реклама связана с какими-то проблемами, а не напрямую с выборами. Нужно ли запрещать рекламу, касающуюся вопросов здравоохранения, иммиграции или расширения прав женщин? И даже если все это запретить, разумно ли в общеполитической дискуссии давать право голоса всем, кроме кандидатов?"

Ранее Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы на платформах Google, Facebook и YouTube в ходе региональных выборов в России, в том числе в день тишины. Компании говорят, что просто предоставляют свои ресурсы, но в ведомстве такую позицию назвали лукавством, отметив, что инструменты распространения рекламы регулируются теми, кому они принадлежат. В ответ компания Facebook заявила, что рекламодатели, размещающие свой контент, несут ответственность за соблюдение избирательного законодательства.