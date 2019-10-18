Крымские соледобытчики бьют тревогу

Только ветер, солнце и вода. Розовую крымскую соль на озере Сасык-Сиваш выпаривают естественным образом более двух тысяч лет. Она была известна уже древним грекам, ее подавали к столу турецким султанам и российским императорам.

Но сегодня уникальный солепромысел под угрозой из-за введения экономических санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма.

Когда еще мы были при Украине, у нас покупали очень много соли. Мы прессуем соляные кирпичи для соляных комнат. И в Польшу, и в Америку отправляли. Там же их и делали, кирпичи. Сейчас это почему-то заглохло, но, может, наладится со временем. Юрий Литвинов технолог компании "Галит"

А еще - пищевая соль, техническая для обработки тротуаров зимой, косметическая для SPA-процедур. До 2014 года крымское богатство закупали Австрия и Германия, Молдавия и Финляндия. Особенно в цене розовый цвет, которым кристаллы обязаны богатой бета-каротином водоросли Дуналиелле солоноводной, и запах фиалок, как утверждает технолог компании "Галит" Юрий Литвинов.

Согласно исследованию Global Market Insights спрос на соль по всему миру растет, но сегодня основные объемы крымской продукции идут на российские прилавки. И вместо 5 солепромыслов, на территории полуострова остался один.