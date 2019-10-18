Новая ночь протестов в Каталонии

В Барселоне полиция попыталась предотвратить столкновения между сторонниками независимости Каталонии и ультраправыми, выступающими за единство Пиренейского королевства.

Обе манифестации стартовали практически одновременно, но спустя короткое время начались драки, переросшие в беспорядки, запылали припаркованные машины и мусорные контейнеры.

Вскоре после этого участники выступлений как за, так и против отделения этой области от Испании, стали перекрывать улицы, мешая проезду автомобилей экстренных служб, в том числе и пожарных.

Фотографии репортеров агентства Рейтер иллюстрируют события прошедшей ночи.

Фото Рейтер

Фото Рейтер

Фото Рейтер

Мадрид, переподчинив центральной власти местные полицейские части, выполнил таким образом требования ультраправых, но одновременно навлёк на себя критику со стороны сторонников независимости.

Глава МВД страны возложил ответственность за беспорядки на руководство каталонского Женералитета.

Вот что заявил Фернандо Гранде-Марласка: "Я хотел бы напомнить сеньору Торре, поскольку мне кажется это важным,что он должен сделать выбор, раз и навсегда, исполняет ли он обязанности президента Женералитета, то есть работает на благо всех каталонцев, или он занимается политическим активизмом в пользу своей партии".

Ким Торра, осудивший уличное насилие и призвавший к спокойствию и гражданскому поведению своих сторонников, заявил, что для успокоения страстей в настоящий момент требуется провести еще один плебисцит о независимости Каталонии.

Об этом президент Женералитета Каталонии сообщил накануне в телеэфире: "На мой взгляд, это действие может послужить одним из решений нынешнего кризиса, поскольку мы бы учли таким образом волю сторонников независимости, причем в самое короткое время.

Я намерен высказать эту идею, которую мы начнем обсуждать с представителями разных партий, движений, гражданскими активистами и международным сообществом".

В общей сложности за все время уличных акций были задержаны десятки человек, не менее ста обратились за медицинской помощью.

В пятницу манифестанты призвали провести всеобщую забастовку, они планируют заблокировать автомобильное и железнодорожное сообщение. Так они выражают протест против судебного вердикта в отношении политиков-сторонников независимости Каталонии, который активисты считают несправедливым и лишенным юридических оснований.