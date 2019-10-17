Во Франции мужчины-агрессоры будут носить специальные браслеты

Французские парламентарии приняли новый закон, защищающий женщин от насилия.

Во Франции каждые три дня женщина погибает в результате агрессии со стороны партнера. Эта статистика ставит страну на третье место в печальном рейтинге насилия против женщин в Западной Европе. Первые два занимают Германия и Швейцария.

Ежегодно 220 000 женщин заявляют о бытовом насилии, но эксперты утверждают, что пострадавших гораздо больше, потому что о многих случаях не сообщается.

На этой неделе Национальное собрание Франции почти единогласно проголосовало за принятие нового закона. Одна из инициатив – введение электронного браслета, предназначенного для защиты женщин от жестоких партнеров. Браслет носит осужденный агрессор, которого можно отследить по электронному сигналу. Судья устанавливает вокруг пострадавшей допустимый периметр, который экс-партнеру запрещается нарушать.

Такое устройство уже применяется в нескольких европейских странах, например, в Испании, где благодаря технологии значительно сократилось количество женских смертей.

Во Франции начать применять такие устройства хотят в следующем году.