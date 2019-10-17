Представитель ЕС: "Договор о "брексите" согласован" - Рейтер

Переговорщики Евросоюза и Великобритании достигли консенсуса в сделке по "брекситу". Незадолго до начала общеевропейского саммита об этом вначале сообщила Еврокомиссия, а затем новость подтвердил в своем "Твиттере" Борис Джонсон, добавив, что соглашение "ждет одобрения Палаты общин" в субботу.

"Мы достигли нового соглашения, которое позволит вернуть нам контроль", - написал британский премьер-министр.

Незадолго от начала саммита стало известно, что Демократическая юнионистская партия, представляющая Северную Ирландию в Палате общин, заявила, что не поддержит предложения британского премьера, которые касаются таможни и "бэкстопа" на границе между Северной Ирландией и Ирландией.

Но даже согласованную сделку, одобренную на высшем уровне необходимыми инстанциями, требуется ратифицировать до конца октября всеми заинтересованными сторонами.