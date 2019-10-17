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Партийное неодобрение

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 Ирина Шелудкова 
Партийное неодобрение
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Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что согласованную с Брюсселем сделку по "брекситу" необходимо отвергнуть. По его словам, она еще хуже, чем договор, предложенный предыдущим премьер-министром Терезой Мэй.

Сегодня глава правительства заключил с Европейским союзом соглашение, которое не обеспечивает свободу передвижения, так как в его рамках предполагается создание границы таможенного союза в Ирландском море. Оно также не решает всех проблем, которые мы обсуждали во время работы Терезы Мэй в должности премьера. В вопросах соблюдения прав и гарантий Борис Джосон вступил в гонку по нисходящей
Джереми Корбин
лидер лейбористов

Борьба за то, чтобы остановить "брексит" ещё далека от завершения, утверждает лидер Либерально-демократической партии Джо Суинсон:

Борис Джонсон начал с того, что пытался навязать стране новую сделку, теперь он хочет навязать очень плохую сделку. Мы не можем позволить этому произойти, поэтому мы должны гарантировать, что этот вопрос вернётся в ведение британского народа

В Шотландской национальной партии также заявляют, что не поддержат соглашение. А лидер партии Никола Стёрджен заявила о необходимости проведения второго референдума о независимости Шотландии.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП), которая поддерживает правящую Консервативную партию в парламенте при важных голосованиях, уже заявила о том, что отвергает соглашение. Партию не устраивает, в частности, что Северная Ирландия по-прежнему должна будет будет подчиняться таможенным правилам ЕС.

Сделка по "брекситу" будет вынесена на голосование парламента в субботу. При этом британские депутаты наделили себя правом вносить изменения в это соглашение.

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