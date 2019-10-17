Партийное неодобрение

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что согласованную с Брюсселем сделку по "брекситу" необходимо отвергнуть. По его словам, она еще хуже, чем договор, предложенный предыдущим премьер-министром Терезой Мэй.
Борьба за то, чтобы остановить "брексит" ещё далека от завершения, утверждает лидер Либерально-демократической партии Джо Суинсон:
В Шотландской национальной партии также заявляют, что не поддержат соглашение. А лидер партии Никола Стёрджен заявила о необходимости проведения второго референдума о независимости Шотландии.
Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП), которая поддерживает правящую Консервативную партию в парламенте при важных голосованиях, уже заявила о том, что отвергает соглашение. Партию не устраивает, в частности, что Северная Ирландия по-прежнему должна будет будет подчиняться таможенным правилам ЕС.
Сделка по "брекситу" будет вынесена на голосование парламента в субботу. При этом британские депутаты наделили себя правом вносить изменения в это соглашение.