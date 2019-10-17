"Восстание вымирающих" в Лондоне

Активисты движения "Восстание вымирающих" заблокировали на время работу лондонского метро. Они требуют от политиков более активных действий по борьбе с изменением климата, однако конкретных мер не предлагают.

Фил Кингстон, активист, 83 года: "Я здесь, чтобы бить тревогу, чтобы разбудить людей и сказать им "пожалуйста, откройте глаза!". Беднейшие люди планеты, которые живут в тропиках, испытывают на себе всю тяжесть изменения климата и проблем с окружающей средой".

Движение поездов в лондонской подземке в час пик было приостановлено. Полиция задержала восемь человек. При этом они успели получить несколько ударов от недовольных остановкой поезда пассажиров.

В Великобритании протесты активистов движения "Восстание вымирающих" продолжаются уже около двух недель. За это время только в британской столице полицейские арестовали за нарушение общественного порядка более 1500 протестующих.

В центре Лондона появился палаточный городок. При этом часть палаток активисты пытались установить на проезжей части. В ответ на запрет полицейских некоторые молодые люди просто ложились на дорогу.