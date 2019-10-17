Турция приостанавливает военную операцию в Сирии на 120 часов

Турция приостанавливает военную операцию "Источник мира" на севере Сирии на 120 часов, чтобы силы курдов могли покинуть территорию. Об этом стало известно после переговоров вице-президента США Майкла Пенса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом в МИД Турции отметили, что приостановление боевых действий не означает перемирия с курдами.

США также получили от курдских формирований заверения, что они будут придерживаться американо-турецких договоренностей относительно прекращения огня на севере Сирии.

Сообщается также, что Вашингтон не станет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне операции "Источник мира".

Первоначально Эрдоган не планировал встречаться с Пенсом, однако позже изменил свое решение.

Президент США Дональд Трамп по окончании переговоров в Анкаре написал в Twitter о "хороших новостях" из Турции и заявил, что решение турецкого лидера спасло "миллионы жизней".