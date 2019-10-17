США и Турции прокомментировали приостановку военной операции в Сирии

Представители США и Турции прокомментировали приостановку военной операции "Источник мира" на севере Сирии. После переговоров вице-президента США Майка Пенса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Анкара приняла решение приостановить операцию на пять дней, чтобы силы курдов могли покинуть территорию.

Майк Пенс, вице-президент США

"Сегодня Соединенные Штаты и Турция договорились о прекращении огня в Сирии. Турецкая сторона приостановит операцию "Источник мира" на 120 часов, чтобы курдские формирования были выведены. Все военные действия в рамках операции "Источник мира" будут приостановлены, а сама военная операция полностью остановится после завершения вывода войск"

Турецкая сторона уточняет, что это всего лишь временная приостановка, и о полном завершении военной операции пока речи не идет.

Мевлут Кавусоглу, министр иностранных дел Турции

"Мы делаем паузу. Это не прекращение огня, прекращение огня может происходить только между двумя законными сторонами. Мы только приостанавливаем операцию, чтобы позволить террористическим группам вывести свои силы из безопасной зоны"

В Вашингтоне так же подтвердили, что не станут вводить новые санкции против Анкары и отменят уже действующие после того, как будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне военной операции.