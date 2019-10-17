Путин поручил взяться за "духовно-нравственное" воспитание молодежи

Президент России Владимир Путин поручил чиновникам взяться за духовно-нравственное воспитание молодежи. На сайте Кремля появился перечень необходимых для этого шагов. Помимо поощрения учителей и воспитателей, власти планируют создать "координационный центр" для производства молодежного контента в интернете.

Путин также поручил исследовать потребительские предпочтения и особенности поведения подрастающего поколения в российском сегменте глобальной сети. В документе указывается, что цель данного решения - информировать государственные органы о том, как информационная среда влияет на формирование взглядов молодых людей.

Выполнение этих задач поручено премьер-министру Дмитрию Медведеву, который должен отчитаться о проделанной работе до 1 декабря 2019 г.

По экспертным оценкам, все больше российской молодежи участвует в демонстрациях. Опрос общественного мнения "Левада-центра" в августе показал, что 23% граждан положительно относятся к акциям протеста, при этом позитивно настроенных к манифестациям "больше среди молодых и россиян, узнающих новости по интернету".