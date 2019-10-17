Борьба за климат в лондонском метро

Активисты-экологи из группы "Восстание против вымирания" заблокировали работу лондонского метро в восточной части города. В четверг утром, в час пик, они забрались на крыши вагонов на станциях Станфонрд, Кеннинг-Таун и Шедвелле с плакатами. на которых было написано: "Бизнес - это обычно смерть". А один из участников акции попытался приклеить себя к поезду на станции Шедвелле.

Протестующие требовали от властей более решительного противодействия изменению климата. Но пассажиры метро, которые из-за остановки поездов опаздывали на работу, стали оттаскивать активистов. завязалась драка. Порядок навела вмешавшаяся полиция. Помощник главного констебля Шон О'Каллаган при этом заявил, что протесты в метро - затея нелогичная, так как метро - самый экологичный вид транспорта.